الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الرئيس الإيراني: نسعى للحوار والتفاوض والمنطق يقضي بألا ندخل في حرب إذا كان بإمكاننا انتزاع حقوقنا بالحوار
آخر الأخبار
2026-11-09 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الإيراني: نسعى للحوار والتفاوض والمنطق يقضي بألا ندخل في حرب إذا كان بإمكاننا انتزاع حقوقنا بالحوار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإيراني:
للحوار
والتفاوض
والمنطق
بإمكاننا
انتزاع
حقوقنا
بالحوار
التالي
الرئيس التركي: نرفض أي موجة جديدة من الهجمات على إيران وجر منطقتنا إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار
الرئيس الإيراني: المرشد أصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:44
هاني رعى مهرجان الزيتون 2026 في مزرعة الشوف: لدعم المزارعين وتعزيز استهلاك الزيت اللبناني
أخبار لبنان
08:44
هاني رعى مهرجان الزيتون 2026 في مزرعة الشوف: لدعم المزارعين وتعزيز استهلاك الزيت اللبناني
0
أخبار دولية
08:31
مدينة خورفكان الإماراتية تغلق شاطئا بالمنطقة بعد رصد بقعة نفطية
أخبار دولية
08:31
مدينة خورفكان الإماراتية تغلق شاطئا بالمنطقة بعد رصد بقعة نفطية
0
أخبار دولية
08:13
رئيس الوزراء العراقي: نسعى لزيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين ب/ي بحلول 2032
أخبار دولية
08:13
رئيس الوزراء العراقي: نسعى لزيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين ب/ي بحلول 2032
0
أخبار دولية
08:12
أوكرانيا ستعقد اجتماعات منفصلة مع الأوروبيين والناتو في أبوظبي
أخبار دولية
08:12
أوكرانيا ستعقد اجتماعات منفصلة مع الأوروبيين والناتو في أبوظبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:28
وزير الخارجية السوري ينفي نشر بلاده لأي قوات في اليمن
آخر الأخبار
07:28
وزير الخارجية السوري ينفي نشر بلاده لأي قوات في اليمن
0
آخر الأخبار
07:09
سلطات: ستة قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير في غرب تركيا
آخر الأخبار
07:09
سلطات: ستة قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير في غرب تركيا
0
آخر الأخبار
07:02
وزير الخارجية السوري: نؤمن أن الأردن امتداد لأمن سوريا ونواصل ضبط حدودنا وشبكات التهريب بكل حزم
آخر الأخبار
07:02
وزير الخارجية السوري: نؤمن أن الأردن امتداد لأمن سوريا ونواصل ضبط حدودنا وشبكات التهريب بكل حزم
0
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بالقذائف الثقيلة
آخر الأخبار
06:39
الوكالة الوطنية للاعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بالقذائف الثقيلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:44
كنعان بعد لجنة المال: اتخذنا قراراً بالتدقيق بالمبالغ الاجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح كهرباء لبنان لحل شامل ضمن رؤية لملف الكهرباء حتى لا تتكرر الاشكالية كل سنتين
آخر الأخبار
05:44
كنعان بعد لجنة المال: اتخذنا قراراً بالتدقيق بالمبالغ الاجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح كهرباء لبنان لحل شامل ضمن رؤية لملف الكهرباء حتى لا تتكرر الاشكالية كل سنتين
0
آخر الأخبار
05:45
كنعان بعد لجنة المال: ننتظر اقرار الاعتماد الاضافي للكهرباء في الجلسة التشريعية الخميس لوقف صرخة الناس ووجعها
آخر الأخبار
05:45
كنعان بعد لجنة المال: ننتظر اقرار الاعتماد الاضافي للكهرباء في الجلسة التشريعية الخميس لوقف صرخة الناس ووجعها
0
أخبار دولية
07:44
وزير الخارجية السوري ينفي نشر بلاده لأي قوات في اليمن
أخبار دولية
07:44
وزير الخارجية السوري ينفي نشر بلاده لأي قوات في اليمن
0
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
أخبار دولية
07:34
بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار
0
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
أخبار لبنان
07:31
صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان
0
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
أخبار دولية
07:27
إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها
0
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
أخبار لبنان
07:21
رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية
0
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
أخبار لبنان
07:17
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
0
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
أخبار لبنان
07:09
معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل
0
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
0
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
أخبار لبنان
02:32
الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع
0
أخبار دولية
01:19
ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما
أخبار دولية
01:19
ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
02:11
الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه
2
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
00:38
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
أخبار لبنان
04:25
معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي
4
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!
5
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 9-11-2026
6
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
اقتصاد
02:52
استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني
7
أخبار دولية
09:29
الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض
أخبار دولية
09:29
الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض
8
خبر عاجل
10:18
آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب
خبر عاجل
10:18
آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More