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وكالة فارس عن مصدر: قاليباف أكد لرئيس وزراء العراق ضرورة احترام أمريكا لحقوق إيران للمضي قدما بالمفاوضات

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2026-11-09 | 08:48
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وكالة فارس عن مصدر: قاليباف أكد لرئيس وزراء العراق ضرورة احترام أمريكا لحقوق إيران للمضي قدما بالمفاوضات
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وكالة فارس عن مصدر: قاليباف أكد لرئيس وزراء العراق ضرورة احترام أمريكا لحقوق إيران للمضي قدما بالمفاوضات

 
 
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