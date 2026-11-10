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o
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o
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o
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وزير المال ياسين جابر: هناك حسن ادارة للسيولة ولن نسمح بأن يكون هناك مجال للمضاربة
آخر الأخبار
2026-11-10 | 03:08
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وزير المال ياسين جابر: هناك حسن ادارة للسيولة ولن نسمح بأن يكون هناك مجال للمضاربة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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