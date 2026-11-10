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الخارجية الفرنسية: استدعاء السفير الإيراني صباح اليوم على خلفية واقعة اختراق إلكتروني

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2026-11-10 | 03:25
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الخارجية الفرنسية: استدعاء السفير الإيراني صباح اليوم على خلفية واقعة اختراق إلكتروني
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الخارجية الفرنسية: استدعاء السفير الإيراني صباح اليوم على خلفية واقعة اختراق إلكتروني

 
 
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