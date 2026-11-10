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o
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هيغسيث: إجراءات المساءلة والعزل تظهر لأعدائنا أن أميركا ستعاقب محاربيها وقادتها العسكريين بسبب تنفيذهم عمليات عسكرية قانونية
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2026-11-10 | 08:16
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هيغسيث: إجراءات المساءلة والعزل تظهر لأعدائنا أن أميركا ستعاقب محاربيها وقادتها العسكريين بسبب تنفيذهم عمليات عسكرية قانونية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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