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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرّض منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع

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2026-11-10 | 09:20
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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرّض منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
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الوكالة الوطنية للاعلام: تعرّض منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع

 
 
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