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بيروت
20
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
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عراقجي: لا يمكن إنهاء الحرب من خلال العمل العسكري أو العقوبات والحل يكمن في الدبلوماسية وتلبية شروط إيران
آخر الأخبار
2026-11-10 | 10:07
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عراقجي: لا يمكن إنهاء الحرب من خلال العمل العسكري أو العقوبات والحل يكمن في الدبلوماسية وتلبية شروط إيران
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