رئيس وزراء قطر: ناقشت في باريس جهود الوساطة الدبلوماسية وخفض التصعيد الإقليمي مع نظرائي من السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا

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النائب فؤاد مخزومي لـ"جدل": هناك تغيير في تركيبة الكونغرس الأميركي ولكن الجميع يعلم أن القرار في أميركا هو في البيت الأبيض لدى الرئيس الأميركي ولا أتوقع أن يكون هناك تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية