مخزومي لـ جدل: حزب الله يعرف أنه إذا استقال من الحكومة لن يحصل على كل الدعم والخدمات وهو بحاجة إليها في هذه المرحلة

السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني: نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني

السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني: نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل النائب السابق أحمد العلواني

مخزومي لـ"جدل": نريد أن نبني بلدا للكل ولكن لا يمكن أن نبني دولة بجيشين ومؤسستين عسكريتين وعملية محاولة انقلاب دائمة ضد بالحكومة التي يقوم بها حزب الله