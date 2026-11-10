السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني: نحن بانتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني

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مخزومي لـ"جدل": الوضع تغيّر وحزب الله أصبح ضعيفا والطبقة السياسية يجب أن تقتنع بأن هذا هو الواقع والمطلوب من الحكومة ان تعطي التعليمات للجيش للبدء بالتنفيذ