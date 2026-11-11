إحصاءات غرفة التحكم: 5 قتلى و10 جرحى في 13 حادث سير خلال 24 ساعة

الرئيس الإيراني: نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا كانت مخالفة لتوجهات دعاة الحرب

الرئيس الإيراني: نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا كانت مخالفة لتوجهات دعاة الحرب

مخزومي لـ"جدل": هذه أول مرة في تاريخ العلاقات اللبنانية السورية خلال السنوات السبعين الماضية نشهد فيها إيجابية في التعاطي ولدينا مصلحة بأن تكون سوريا بأحسن حالاتها "فإذا سوريا بخير نحنا بخير"