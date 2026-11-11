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وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار تلقى دعوة من نظيره السوري أنس خطاب لزيارة دمشق وهو يتوجه اليها يوم الأحد

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2026-11-11 | 03:11
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وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار تلقى دعوة من نظيره السوري أنس خطاب لزيارة دمشق وهو يتوجه اليها يوم الأحد
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وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار تلقى دعوة من نظيره السوري أنس خطاب لزيارة دمشق وهو يتوجه اليها يوم الأحد

 
 
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