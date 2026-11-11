سلطة المطارات الإسرائيلية: تعليق الرحلات في مطار رامون قرب مدينة إيلات لإجراء فحوصات للبنية التحتية عقب زلزال وقع في منطقة إيلات

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هزة ارضية قوية في خليج ايلات وقد دوت سفارات الانذار في ايلات والمناطق المحيطة وقد شهدت المنطقة حالة استنفار وفوضى وقد علقت سلطة المطارات الإسرائيلية الرحلات في مطار رامون لإجراء فحوصات للبنية التحتية عقب الزلزال