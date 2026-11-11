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o
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معلومات الـLBCI: القاضي رجا حاموش قرر ترك وليد الحلاني بعدما اسقطت عائلة الضحية حقها الشخصي وتفيد المعلومات بأن تقرير الخبير أظهر الخطأ الذي ارتكبته الضحية اثناء المرور
آخر الأخبار
2026-11-11 | 10:51
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معلومات الـLBCI: القاضي رجا حاموش قرر ترك وليد الحلاني بعدما اسقطت عائلة الضحية حقها الشخصي وتفيد المعلومات بأن تقرير الخبير أظهر الخطأ الذي ارتكبته الضحية اثناء المرور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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