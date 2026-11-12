حماس: مزاعم الاحتلال عن استخدام مجمع ناصر لأغراض عسكرية أكاذيب مكررة للتغطية على جريمة استهداف منشأة طبية

الرئيس عون يطلع في لقاءاته على المستجدات

الرئيس عون يطلع في لقاءاته على المستجدات

إعلام رسمي نقلا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: ناقلتا نفط تعرضتا لانفجارات خلال المرور في مسار غير مصرح به بمضيق هرمز مساء الأربعاء