أمبري للأمن البحري: مقذوف مجهول أصاب سفينة تجارية على بعد 14 ميلا من رأس الخيمة بالإمارات أمس

وزير المالية وقّع مشروع مرسوم قبول هبة لاستكمال منشآت الجمارك في مركز العبودية

وزير المالية وقّع مشروع مرسوم قبول هبة لاستكمال منشآت الجمارك في مركز العبودية

مصدران مطلعان لرويترز: السعودية تستضيف النسخة المقبلة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في تشرين الأول 2027