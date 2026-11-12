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o
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مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13083 الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة
آخر الأخبار
2026-11-12 | 05:52
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مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13083 الرامي إلى الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عن طريق الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة
*
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