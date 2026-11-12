وفد دبلوماسي كوري يتفقّد مطار القليعات ويُبدي اهتماماً بتعزيز السياحة بين لبنان وكوريا

استضاف مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات وفداً دبلوماسياً من سفارة جمهورية كوريا في لبنان، برئاسة مستشار ونائب رئيس البعثة جونغ شان لي، في زيارة للاطلاع على مشروع إعادة تشغيل المطار وإمكانات الاستفادة منه في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

وجال الوفد في مرافق المطار برفقة رئيس مجلس إدارة شركة Monla Group المالكة لـ Sky Lounge Services زياد المنلا، وقائد القاعدة الجوية في مطار القليعات العقيد إيلي كامل، واطّلع على التجهيزات المنجزة وأعمال التأهيل الجارية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتشغيل المطار وتطوير خدماته.

وأعرب الوفد الكوري عن اهتمامه بالمشروع، ولا سيما بإمكانية استخدام المطار لتعزيز التبادل السياحي بين لبنان وجمهورية كوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال.