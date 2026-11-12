مجلس النواب أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3371 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لمصلحة هيئة اوجيرو

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مجلس النواب أحال على اللجان المشتركة المشروع القانون الوارد بالمرسوم 3953 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان