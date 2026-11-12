هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة قبالة ساحل الإمارات أمس الأربعاء وجهود مكافحة الحرائق مستمرة

مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 319/ 2019 - تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13 /9 /1971 تاريخ 31 كانون الاول 2018 بالاضافة الى اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة

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