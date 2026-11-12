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o
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التلفزيون الإيراني عن الجيش: ناقلتان تصطدمان بألغام بحرية في أثناء عبورهما مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-11-12 | 09:43
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التلفزيون الإيراني عن الجيش: ناقلتان تصطدمان بألغام بحرية في أثناء عبورهما مضيق هرمز
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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