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o
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رويترز عن وكالة: هجوم على مدينة سيريك بجنوب إيران
آخر الأخبار
2026-11-12 | 14:10
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رويترز عن وكالة: هجوم على مدينة سيريك بجنوب إيران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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