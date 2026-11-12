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ترمب: لن أتردد في استخدام القوة العسكرية ضد إيران مجددا إذا تطلب الأمر وقد أفعل ذلك الآن

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2026-11-12 | 15:30
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ترمب: لن أتردد في استخدام القوة العسكرية ضد إيران مجددا إذا تطلب الأمر وقد أفعل ذلك الآن
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ترمب: لن أتردد في استخدام القوة العسكرية ضد إيران مجددا إذا تطلب الأمر وقد أفعل ذلك الآن

 
 
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