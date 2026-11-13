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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي صباحا لمجدل زون وبيوت السياد ورشقات رشاشة باتجاه الشارع العام المؤدي الى المنصوري

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2026-11-13 | 01:01
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي صباحا لمجدل زون وبيوت السياد ورشقات رشاشة باتجاه الشارع العام المؤدي الى المنصوري
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي صباحا لمجدل زون وبيوت السياد ورشقات رشاشة باتجاه الشارع العام المؤدي الى المنصوري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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