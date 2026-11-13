مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O- في مركز سان جورج الطبي- عجلتون… للتبرع التواصل على: 70/838314

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تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: عدم توافر معلومات حول اليورانيوم الإيراني المخصب وعدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية منذ هجمات حزيران 2025 يثير مخاوف جدية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية