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o
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مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O- في مركز سان جورج الطبي- عجلتون… للتبرع التواصل على: 70/838314
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2026-11-13 | 03:12
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مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O- في مركز سان جورج الطبي- عجلتون… للتبرع التواصل على: 70/838314
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