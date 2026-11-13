الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
آسر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الطاقة جو الصدي: خلال شهرين علينا أن نتفق على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتير الكهرباء

آخر الأخبار
2026-11-13 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الطاقة جو الصدي: خلال شهرين علينا أن نتفق على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتير الكهرباء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الطاقة جو الصدي: خلال شهرين علينا أن نتفق على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتير الكهرباء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الطاقة

الصدي:

شهرين

علينا

لتسديد

المخيمات

الفلسطينية

فواتير

الكهرباء

LBCI التالي
وزير الطاقة جو الصدي: الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت اقراره حتى تعطي مفعولها
مرقص: مجلس الوزراء أخذ علمًا بعرض وزير الطاقة والعرض القطريّ وفقًا للبنى التحتية وبناء معامل كهرباء والطاقة المتجددة ووافق على الخطة وكلّف الوزير استكمال المفاوضات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:15

وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في جاسك جنوبي البلاد

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي مشترك: ندعو مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي مشترك: نرفض أي تدابير تعرقل الملاحة المشروعة وندعو للاستئناف السريع للمرور الآمن عبر مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي: نشدد على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:15

وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في جاسك جنوبي البلاد

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي مشترك: ندعو مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي مشترك: نرفض أي تدابير تعرقل الملاحة المشروعة وندعو للاستئناف السريع للمرور الآمن عبر مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
13:43

بيان قطري تركي: نشدد على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-07-08

الطقس الرطب مستمر ولا موجات حر

LBCI
أخبار دولية
2026-04-28

مقتل 3 في هجمات إسرائيلية على غزة بينهم طفل

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-09

حريق في ضواحي عين بعال - صور تعمل فرق الاطفاء على اخماده

LBCI
منوعات
2026-06-21

صورة عائلية ورسالة مؤثرة... أمير سعود يحتفل بعيد الأب مع طفلَيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"نوّرت طرابلس أردوغان"… ماذا فعل نجل الرئيس التركي في المدينة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

واشنطن تبحث تشكيل قوة مراقبة دولية لما بعد اليونيفيل… ومشاورات مع فرنسا وإيطاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مداهمة مستودع أسلحة في المشرفية .. والإتجار بالسلاح محور التحقيقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
06:43

جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 13-11-2026

LBCI
حال الطقس
02:06

طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا

LBCI
خبر عاجل
07:03

معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية

LBCI
خبر عاجل
07:11

معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري

LBCI
أمن وقضاء
10:03

عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

LBCI
خبر عاجل
06:36

معلومات الـLBCI: لا يزال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ينتظر ردّ الجانب السوري على طلب السلطات القضائية اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني واللذين فرّا إلى الأراضي السورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More