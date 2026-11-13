رئاسة الحكومة: نشر قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 8950 مليار ليرة لدفع جزء من ديون الإدارات والمؤسسات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان

وزير الطاقة جو الصدي بعد جلسة مجلس الوزراء: اتفقت مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على وجوب اقتراح حل حول المخيمات خلال شهرين لتسديد مستحقات الكهرباء

وزير الطاقة جو الصدي بعد جلسة مجلس الوزراء: اتفقت مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على وجوب اقتراح حل حول المخيمات خلال شهرين لتسديد مستحقات الكهرباء

وزير الطاقة جو الصدي: الاسبوع المقبل نضع على جدول الاعمال التعرفة المتحركة وهي تحتاج 3 أشهر من وقت اقراره حتى تعطي مفعولها