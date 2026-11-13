بيان قطري تركي: نشدد على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة ولا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية

بيان قطري تركي مشترك: نرفض أي تدابير تعرقل الملاحة المشروعة وندعو للاستئناف السريع للمرور الآمن عبر مضيق هرمز

بيان قطري تركي مشترك: نرفض أي تدابير تعرقل الملاحة المشروعة وندعو للاستئناف السريع للمرور الآمن عبر مضيق هرمز

الخارجية القطرية عقب توقيع اتفاقية دفاع مشترك: تركيا وقطر تؤكدان "اتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجيّ يستهدف أيا من الطرفين أو كليهما"