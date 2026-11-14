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غارة على المنطقة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت

آخر الأخبار
2026-11-14 | 03:53
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غارة على المنطقة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت
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غارة على المنطقة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت

 
 
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