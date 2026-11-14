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o
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احدى الغارات على الخيام أمس استهدفت منزلًا قرب نبع إبل
آخر الأخبار
2026-11-14 | 04:36
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احدى الغارات على الخيام أمس استهدفت منزلًا قرب نبع إبل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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