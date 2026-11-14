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البحرية الإيرانية: اشتعال النار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز

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2026-11-14 | 05:17
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البحرية الإيرانية: اشتعال النار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز
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البحرية الإيرانية: اشتعال النار في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في شرق مضيق هرمز

 
 
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