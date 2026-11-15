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الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول نحو 35 مترا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان

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2026-11-15 | 23:13
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الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول نحو 35 مترا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان
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الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول نحو 35 مترا في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان

 
 
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