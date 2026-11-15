الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الدول الموقعة على البيان تحث إسرائيل على وضع حد للتأخيرات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة
آخر الأخبار
2026-11-15 | 14:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الدول الموقعة على البيان تحث إسرائيل على وضع حد للتأخيرات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الموقعة
البيان
إسرائيل
للتأخيرات
والسماح
بوصول
المساعدات
الإنسانية
وسريع
عوائق
أنحاء
التالي
إعلام رسمي عن البحرية الإيرانية: اشتعال النيران في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز
بيان مشترك: أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تصف الوضع الإنساني على الأرض في غزة بأنه كارثي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:45
بري لـ"الشرق الأوسط": توافقنا وعون وسلام على مقاربة موحدة في البحث عن بديل لـ"اليونيفيل"
صحف اليوم
23:45
بري لـ"الشرق الأوسط": توافقنا وعون وسلام على مقاربة موحدة في البحث عن بديل لـ"اليونيفيل"
0
آخر الأخبار
23:31
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:31
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
0
أخبار دولية
16:39
آيزنكوت: نتانياهو لا يمكن أن يبقى "دقيقة إضافية واحدة" في الحكم
أخبار دولية
16:39
آيزنكوت: نتانياهو لا يمكن أن يبقى "دقيقة إضافية واحدة" في الحكم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:31
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:31
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
16:01
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي السلوقي
آخر الأخبار
16:01
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي السلوقي
0
آخر الأخبار
15:37
زيلنسكي: عطلنا 55% من طاقة روسيا في تكرير النفط وهذا رد مشروع على رفضها خفض التصعيد وهجماتها على بنية الطاقة
آخر الأخبار
15:37
زيلنسكي: عطلنا 55% من طاقة روسيا في تكرير النفط وهذا رد مشروع على رفضها خفض التصعيد وهجماتها على بنية الطاقة
0
آخر الأخبار
15:28
الحرس الثوري الإيراني: تصدينا لمجموعة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني على الحدود الغربية للبلاد
آخر الأخبار
15:28
الحرس الثوري الإيراني: تصدينا لمجموعة تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني على الحدود الغربية للبلاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-13
بلال عبدالله: لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض ووقف إطلاق النار… والدولة والجيش ضمانة وحدة البلد
أخبار لبنان
2026-05-13
بلال عبدالله: لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض ووقف إطلاق النار… والدولة والجيش ضمانة وحدة البلد
0
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
اخبار البرامج
2026-06-27
بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
0
آخر الأخبار
2026-08-20
الحوثيون: هاجنا هدفا سعوديا حساسا في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران
آخر الأخبار
2026-08-20
الحوثيون: هاجنا هدفا سعوديا حساسا في مطار نجران ومقر شركة أرامكو في نجران
0
آخر الأخبار
2026-05-21
الخارجية الإيرانية: ندين فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين من حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين
آخر الأخبار
2026-05-21
الخارجية الإيرانية: ندين فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين من حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
2
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
3
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
4
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
5
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
7
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More