الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-11-15 | 23:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و ٩ جرحى في ٩ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
قتيلان
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
إعلام رسمي عن الجيش الإيراني: اندلاع حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في الجانب الشرقي من مضيق هرمز
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي السلوقي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:33
مقتل 17 شخصا في حادثتي إطلاق نار في جنوب إفريقيا
أخبار دولية
04:33
مقتل 17 شخصا في حادثتي إطلاق نار في جنوب إفريقيا
0
آخر الأخبار
04:25
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى عين التينة للقاء الرئيس بري
آخر الأخبار
04:25
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى عين التينة للقاء الرئيس بري
0
أخبار لبنان
04:20
فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه
أخبار لبنان
04:20
فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه
0
أخبار لبنان
04:11
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
أخبار لبنان
04:11
عون يبحث مع والتز مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والتطورات الأمنية في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:25
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى عين التينة للقاء الرئيس بري
آخر الأخبار
04:25
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى عين التينة للقاء الرئيس بري
0
آخر الأخبار
04:08
الجزيرة: انتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست
آخر الأخبار
04:08
الجزيرة: انتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائبا لرئيس الكنيست
0
آخر الأخبار
03:15
انتهاء الاجتماع بين رئيس الجمهورية والمندوب الاميركي لدى الامم المتحدة والسفير سيمون كرم الذي دام نحو ساعة تقريبا
آخر الأخبار
03:15
انتهاء الاجتماع بين رئيس الجمهورية والمندوب الاميركي لدى الامم المتحدة والسفير سيمون كرم الذي دام نحو ساعة تقريبا
0
آخر الأخبار
02:58
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
آخر الأخبار
02:58
انفجار مسيّرة اسرائيلية أخرى في أجواء ميفدون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-05-10
الجيش يوقف شخصًا عراقي الجنسية لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
2026-05-10
الجيش يوقف شخصًا عراقي الجنسية لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية
0
آخر الأخبار
2026-11-09
سلطات: ستة قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير في غرب تركيا
آخر الأخبار
2026-11-09
سلطات: ستة قتلى بانفجار في مصنع للصلب بإزمير في غرب تركيا
0
أخبار لبنان
2026-10-12
نقابة صيادلة لبنان: أصحاب الصيدليات المرخّصة ملتزمون بأصول المهنة
أخبار لبنان
2026-10-12
نقابة صيادلة لبنان: أصحاب الصيدليات المرخّصة ملتزمون بأصول المهنة
0
منوعات
2026-05-07
صدمة بعد فحص الحمض النووي… أم تكتشف أنها "خالة" أبنائها بيولوجيًا!
منوعات
2026-05-07
صدمة بعد فحص الحمض النووي… أم تكتشف أنها "خالة" أبنائها بيولوجيًا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
03:16
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في لبنان وهذا ما سيبحثه مع المسؤولين
0
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
آخر الأخبار
02:08
وصول المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك ولتز الى القصر الجمهوري
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 16-11-2026
2
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
3
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
4
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
5
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
6
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
7
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More