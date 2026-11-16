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رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية سيمون كرم يشارك في الاجتماع بين الرئيس عون ومايك ولتز

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2026-11-16 | 02:21
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رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية سيمون كرم يشارك في الاجتماع بين الرئيس عون ومايك ولتز
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رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية سيمون كرم يشارك في الاجتماع بين الرئيس عون ومايك ولتز

 
 
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