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o
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o
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ترامب يقول إنه قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته المقبلة الى آسيا
آخر الأخبار
2026-11-16 | 09:31
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ترامب يقول إنه قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته المقبلة الى آسيا
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