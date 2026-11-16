الوكالة الوطنية للإعلام: درون اسرائيلية انفجرت فوق شاليه الأمين في شقرا وقصف مدفعي متقطع استهدف ميفدون وكفرتبنيت

الجيش الإسرائيلي: اعتقال عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: اعتقال عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله في جنوب لبنان

رويترز: تراجع العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى 93.92 د/ب مع زيادة التدفقات من الشرق الأوسط