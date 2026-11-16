مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على المضي قدما في اتفاقية الشراكة بين التكتل وسوريا

كالاس: الهجمات الإلكترونية في فرنسا تظهر أن إيران تصل إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي يتأهب لفرض المزيد من العقوبات

كالاس: الهجمات الإلكترونية في فرنسا تظهر أن إيران تصل إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي يتأهب لفرض المزيد من العقوبات

مريضة بحاجة ماسة الى وحدة دم من فئة O+ أو B+... للتبرع الرجاء التوجه الى مركز الصليب الأحمر في الجميزة