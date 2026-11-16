بول سالم لـ عشرين 30: حتى في الداخل الأميركي ترامب لن يستسلم ولم ينسّق كثيرًا مع الكونغرس في السنتين الماضيتين وأرى أنه سيستمر بهذا النهج وسيبقى ملك الإعلام في الداخل الأميركي

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