بول سالم لـ عشرين 30: مسار أن يسلم حزب الله سلاحه بالكامل دفعة واحدة سيناريو مستبعد وفي المشهد الذي نحن أمامه في السنتين المقبلتين فإن الحرس الثوري الايراني باق في لبنان وإسرائيل لن تنسحب ما يجعلنا أمام واقع صعب

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