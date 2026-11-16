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o
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o
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o
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o
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o
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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا كبيرا في زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2026-11-16 | 16:38
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا كبيرا في زوطر الشرقية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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