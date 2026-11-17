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o
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فانس لفوكس نيوز: علينا تحديد الخطوات اللازمة للوصول إلى تسوية نهائية تنهي الصراع مع إيران
آخر الأخبار
2026-11-16 | 23:53
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فانس لفوكس نيوز: علينا تحديد الخطوات اللازمة للوصول إلى تسوية نهائية تنهي الصراع مع إيران
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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