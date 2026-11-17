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وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلع الرئيس جوزاف عون على نتائج زيارته إلى الدوحة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين القطريين في إطار التعاون القائم بين البلدين لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان