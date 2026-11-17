البستاني للـLBCI: طرحت أن يتم تسييل الموجودات الاستثمارية لمصرف لبنان وثلث الذهب هو ملك المودع ومن حقي أن استوضح عن وضع اليوروبوندز

البستاني للـLBCI: طرحت أن يتم تسييل الموجودات الاستثمارية لمصرف لبنان وثلث الذهب هو ملك المودع ومن حقي أن استوضح عن وضع اليوروبوندز

النائب فريد البستاني للـLBCI: قلت سابقاً إننا طرف في المحادثات في إسلام آباد ولا نريد أن يمثّلنا أحد أو يتحدث بإسمنا ولبنان يجب أن يلعب دوره وألا يتّكل على أحد ونحن لا نريد أن تتحدث إيران نيابةً عنّا