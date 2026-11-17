البستاني للـLBCI: لست راضيًا على اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها

البستاني للـLBCI: لست راضيًا على اداء وزيرة التربية وثروة لبنان هي التعليم وهناك انهيار للمدارس الرسمية لانها لا تقوم بدورها

البستاني للـLBCI: طرحت أن يتم تسييل الموجودات الاستثمارية لمصرف لبنان وثلث الذهب هو ملك المودع ومن حقي أن استوضح عن وضع اليوروبوندز