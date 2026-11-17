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الرئيس جوزاف عون اطّلع من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس هاني الشعراني على سير العمل في المعرض والنشاطات المتنوّعة التي تشهدها أقسامه الداخلية والخارجية