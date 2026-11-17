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هيئة بحرية بريطانية: أشخاص غير مصرح لهم حاولوا اعتلاء الناقلة لكن فريق أمن مسلحا على متنها أطلق طلقة تحذيرية باتجاه الزورق الصغير مما أجبره على تغيير مساره