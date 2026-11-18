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o
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o
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o
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كاتس: إسرائيل لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة قبل نزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة التهديدات من سوريا
آخر الأخبار
2026-11-18 | 02:30
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كاتس: إسرائيل لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة قبل نزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة التهديدات من سوريا
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