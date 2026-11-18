رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: من دون سياحة مستدامة لا جدوى اقتصادية ولا يكون الاقتصاد منتجًا ويجب أن تكون السياحة دائمة وليس فقط أيام السبت والأحد والأعياد

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