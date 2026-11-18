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رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي للـLBCI: التنافس بين المناطق والمدن على زينة شجرة العيد يساهم في نقل صورة إيجابية إلى المغتربين ويشجّعهم على زيارة لبنان وقضاء فترة الأعياد فيه